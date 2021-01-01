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पोस्टमार्टम:बस स्टैंड नजदीक होटल में व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत, शव परिवार को सौंपा

पटियाला2 घंटे पहले
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बस स्टैंड नजदीक स्थित होटल में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जांच में जुटी थाना लाहौरी गेट पुलिस ने शव को कब्जे में ले जांच शुरू की। मृतक परिवार के बयानों पर बुधवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिवार को सौंप दिया है। थाना लाहौरी गेट के एएसआई जसवीर सिंह ने बताया कि 26 साल का दीपक भम निवासी बरनाला जो कि 1 फरवरी शाम काे होटल में रुकने के लिए आया था और

सुबह उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। भाई शंकर के बयानों पर 174 की कार्रवाई कर डेड बॉडी परिवार को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई कैटरिंग की ठेकेदारी का काम करता है जो कि किसी काम के सिलसिले में पटियाला आया था। जिसकी अचानक मौत होने की जानकारी मिली।

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