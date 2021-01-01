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प्रदर्शन:ट्रेड यूनियनों का लेबर कानूनों से छेड़छाड़ के खिलाफ प्रदर्शन

पटियाला2 घंटे पहले
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10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 44 काम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर क्लॉज बनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब एटक के जनरल सचिव निर्मल सिंह धालीवाल, पससफ के प्रधान और क्लास फोर्थ यूनियन के प्रांतीय प्रधान दर्शन सिंह लुबाना, सीटू के नेता सुच्चा सिंह, तरसेम सिंह, सीटीयू पंजाब के नेता हरी सिंह दौणकला, ट्रेड यूनियन कौंसिल के प्रधान उत्तम सिंह बागड़ी, एटक की नेता बीबी रविन्दरजीत कौर और आंगनबाड़ी नेता

सुनीता जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर वर्ग को लेबर कानूनों की सुरक्षा से वंचित कर रही है। यूनियनों ने चारों लेबर क्लॉज की कापियों जलाईं और बस स्टैंड पटियाला के सामने बड़ी रैली की। पहली फरवरी को पेश किए बजट को लोकविरोधी, गरीब विरोधी और कॉर्पोरेट घरानों के हित का बताकर कापियां भी जलाईं।

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