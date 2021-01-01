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पुतला दहन:निजीकरण के खिलाफ पीएसईबी इंप्लाइज ज्वाइंट फोरम ने केंद्र का पुतला फूंका

पटियाला2 घंटे पहले
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पीएसईबी इंप्लाइज ज्वाइंट फोरम ने पंजाब के समूचे उपमंडल/ मंडल दफ्तरों सामने रोष रैली कर केंद्र सरकार के पुतले फूंके। इसमें टेक्निकल सर्विसेज यूनियन, पीएसईबी इंप्लाइज फेडरेशन, मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन, थर्मल इंप्लाइज कोआर्डिनेशन समिति, वर्कर्स फेडरेशन इंटक, पावरकाम और ट्रांसको, हेड अॉफिस इंप्लाइज फेडरेशन, पंजाब राज बिजली बोर्ड कर्मचारी दल ने नारेबाजी की। ज्वाइंट फोरम के प्रांतीय नेता कर्मचंद भारद्वाज, कुलदीप सिंह खन्ना, बृज लाल, हरजिन्दर सिंह, सिकंदर नाथ, बलविन्दर सिंह संधू, प्रीतम सिंह पिंडी, कौर सिंह सोही, हरपाल सिंह, जगरूप सिंह महमदपुर, कमलजीत सिंह, कर्मचंद खन्ना, सुखविन्दर

सिंह, अवतार सिंह कैंथ, हरजीत सिंह, राम, रवेल सिंह सहाएपुर, गुरदित्त सिंह सिद्धू, नक्षत्र सिंह और जगजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मुलाजिम, मजदूर, किसान और लोकविरोधी कानूनों से कॉर्पोरेट घरानों को रियायतें दे रही है। नेताओं कहा बिजली कामगार 23 फरवरी को मुलाजिम और पेंशनर संघर्ष समिति की तरफ से हेड अॉफिस पटियाला के सामने दिए जा रहे धरने में शामिल होंगे। 12 को पंजाब के यूटी मुलाजिम और पेंशनर संघर्ष समिति की तरफ से मोहाली में दिए जा रहे धरने में शामिल होंगे।

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