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रेहड़ी मुक्त हों सड़कें:लीला भवन में फ्रूट और जंक फूड की पक्की मार्केट, किला चौक में फड़ी वालों का कब्जा

पटियाला4 घंटे पहले
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रोड किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाकर कब्जे करने वाले रेहड़ी मालिकों को अलग जगह देने के लिए बेशक नगर निगम ने कागजों में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बना ली हो, लेकिन यह पॉलिसी लागू न होने की वजह से लगभग हर बाजार की हर सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होने की वजह से शहर से ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा है। धर्मपुरा बाजार, लाहौरी गेट, आर्य समाज चौक, साईं मार्केट, अनारदाना चौक, किला चौक, लीला भवन, त्रिपड़ी राजपुरा रोड जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में रेहड़ी फड़ी वालों ने रेगुलर मार्केट बना ली है। लीला भवन चौक में फ्रूट मार्केट से लेकर जंक फूड वालों ने पक्की मार्केट बना ली है।

लीला भवन एरिया में रात के समय सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियों के आगे गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, जिसके कारण आम लोगों का इधर से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहां पहले 2 से 3 रेहड़ी वाले काम कर रहे थे वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 15 से 20 हो चुकी है। यही हाल अनारदाना चौक का है, जहां पर शाम को खासकर महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां पर रेहड़ी वाले आधी सड़क घेर लेते हैं, जिसके कारण रास्ता तक नहीं मिलता। इधर साई मार्केट में सड़क के बाहर अवैध ढंग से रखे टायर जाम का कारण बनते हैं।

नगर निगम की तैयारियों पर भी करें गौर

क्षेत्र के हिसाब से श्रेणियां
वेंडर पॉलिसी अधीन निगम ने वेंडरों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में रखा है। इनमें शहर के पाश इलाके, मध्यम और निम्न इलाकों को को ए, बी और सी श्रेणी दी है। ए-श्रेणी में 373, बी-श्रेणी में 416 और सी श्रेणी में 890 वेंडरों को रखा गया है। सब्जी कारोबारियों को अतिरिक्त लाभ देते हुए सनौरी अड्डा की रेहड़ी मार्किट को सी-श्रेणी में रखा है।

पॉलिसी अधीन वेंडर रोड
सरहिंद बाईपास रोड पर स्थित चड्ढा सेनेटरी शॉप से सन्नी सीमेंट स्टोर तक 80, संगरूर रोड पर स्थित पब्लिक टॉयलेट से सरकारी डेंटल कालेज व अस्पताल तक 120, राजपुरा कालोनी रोड पर सिटी लिंक इलेक्ट्रानिक से गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक 60, 22 नंबर फाटक रोड 25, इनकम टैक्स रेजीडेंस एरिया, आकाश इंस्टीट्यूट के दाएं ओर की जगह है।

वेंडरों की 4025 संख्या
वेंडर पॉलिसी के मुख्य सदस्य पार्षद विजय कुमार कूका अनुसार निगम की ओर से वेंडर पॉलिसी को लेकर करवाए गए सर्वे अनुसार शहर में कुल वेंडरों की संख्या 4025 है। इनमें से मोबाइल वेंडर 510, साप्ताहिक वेंडर 833, रोजाना मंडी वेंडर 606, स्थायी वेंडर 2076 हैं। स्थायी वेंडरों में से निगम 900 से अधिक को वेंडर पहचान पत्र जारी कर चुका है।

तय होगा वेंडर का किराया
वेंडर पॉलिसी के अधीन जारी हुए नोटीफिकेशन अनुसार वेंडर का मासिक किराया श्रेणी के आधार पर तय किया जाएगा। फिलहाल किसी भी वेंडर जोन का किराया तय नहीं किया गया है। लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने ये अधिकार नगर निगम पटियाला को दिया है। नगर निगम अपनी वेंडर कमेटी की सलाह से ही किराया तय करेगा।

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