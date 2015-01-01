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केमिस्ट एसोसिएशन:प्रदूषित वातावरण को देखते पटाखा रहित दिवाली मनाएंगे रिटेल कैमिस्ट

पटियाला4 घंटे पहले
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  • जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी का फर्ज है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं

दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती शहर की आबोहवा को गंभीरता से लेते रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन ने नई पहल की है। एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र पाल सिंह लाली की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पराली जलने के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर जाने के चलते लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका पहला फर्ज बनता है कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समूह केमिस्टों ने फैसला किया है कि पटाखा रहित दिवाली मनाएंगे और दूसरों को भी पटाखे ना जला कर दिवाली मनाने का संदेश देंगे। इस मीटिंग के दौरान प्रधान लाली ने सभी को चेतावनी भी दी कि अगर कोई रिटेल केमिस्ट नसों की बिक्री करता पकड़ा गया तो एसोसिएशन खुद उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराएगी। क्योंकि नसों से किसी का घर आवाज नहीं बर्बाद जरूर होता है। इस मौके सुरेंद्र जैन प्रवीण सिंगला व जसप्रीत सिंह मौजूद रहे।

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