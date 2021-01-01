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धरना:पूर्व वीसी के समय हुए घोटालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सैफी ने दिया धरना

पटियाला2 घंटे पहले
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सेकुलर यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ‘सैफी की तरफ से वाइस चांसलर दफ्तर आगे 1 से 3 बजे तक धरना दिया गया। इस धरने का मुख्य मकसद पूर्व वाइस चांसलर डॉ. जसपाल सिंह और टीम की तरफ से यूनिवर्सिटी में किए आर्थिक और प्रशासनिक घोटाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर था। पार्टी ने पूर्व प्रधान हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि आज जो यूनिवर्सिटी की वित्तीय हालत है। उसका जिम्मेदार पूर्व वाइस चांसलर डॉ. जसपाल सिंह और उसकी सारी टीम है। उनकी तरफ से कार्यकारी वाइस चांसलर अनुराग वर्मा को यूनिवर्सिटी में घपलों के संबंध में अर्जियां दी थीं।

लेकिन 3 साल बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संधू ने कहा कि मौजूदा कार्यकारी वाइस चांसलर आईएएस रवनीत कौर को जांच रिपोर्टों दीं गई हैं लेकिन आज तक इनकी तरफ से भी जांच रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। संधू ने कहा कि वह हर रोज 1 बजे से 3 बजे तक वाइस चांसलर दफ्तर आगे लगाएंगे। इस मौके सैफी यूनिवर्सिटी प्रधान यादविन्दर सिंह यादू, दोस्त खान, बलजीत सिंह, तरन चीमा, खुशहाल सिंह, रोहित, रमनदीप सिंह, गगनदीप सिंह, जतिंद्र सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरलाल सिंह आदि थे।

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