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नारेबाजी:लुधियाना-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर की नारेबाजी

फतेहगढ़ साहिब4 घंटे पहले
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केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में किसान जत्थेबंदियों ने खमाणों ब्लाक के राणवा में लुधियाना-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर चुन्नी में सड़क जामकर धरना प्रदर्शन किया। जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हुए इस रोष प्रदर्शन में किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के कृषि कानून किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। कानून लागू होने से किसानों के साथ दूसरे कृषि से जुड़े लोग प्रभावित होंगे।

नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में नहीं है। नए कानून को किसानों के हित में कह रही है, जबकि किसान जत्थेबंदियां इसका लगातार विरोध कर रही हैं। कहा कि किसान कानून के दायरे में है तथा उनके सब्र की और परीक्षा न ले। यह भी कहा कि अगर केंद्र ने अपना कृषि कानून वापस नहीं लिया तो भविष्य में परिणाम घातक होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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