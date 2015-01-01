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नारेबाजी:महंगाई भत्ता और दिवाली एडवांस न मिलने पर मुलाजिमों ने वित्त मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी

पटियाला3 घंटे पहले
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  • कहा- वित्त मंत्री ने मुलाजिमों और पेंशनरों के साथ की मीटिंगों में दिए भरोसे को किया दरकिनार

द क्लास फोर्थ गवर्नमेंट इंप्लाइज यूनियन पंजाब जिला शाखा की तरफ से वित्त मंत्री के भरोसा के बाद भी महंगाई भत्ता व दिवाली एडवांस न मिलने से गुस्साए मुलाजिमों ने नारेबाजी कर राेष व्यक्त किया। मुलाजिम नेताओंं ने बताया कि केंद्र की तरफ से “जीएसटी का बकाया या महंगाई भत्ता और मुलाजिम पेंशनर्स को देने का वादा किया था। सूबा प्रधान दर्शन सिंह लुबाना ने सिंचाई विभाग के आगे रैली करते कहा कि केंद्र की तरफ से जीएसटी के बकाया की दो बार पंजाब को अदायगी की गई है, लेकिन वित्तमंत्री ने बिहार मतदान के दौरान अपने मुलाजिमों और पेंशनरों के साथ की मीटिंगों में दिए भरोसें को दरकिनार कर दिया है। पंजाब में सबसे कम तनख्वाह लेने वाले दिहाड़ीदारों, कॉन्ट्रैक्ट, आउट सोर्स और पार्ट टाइम कामगारों को पिछले दो महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। वहीं दिवाली को एक दिन बाकी रह गया है।

सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के चौथा दर्जा कर्मचारियों, कांट्रैक्ट, डेलीवेजिज, आउटसोर्स कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों ने बारहा कुआं के सिंचाई कांप्लेक्स में रैली और वित्त मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके बलजिंदर सिंह, जगमोहन नोलक्खा, सूरज पाल यादव, गुरदर्शन सिंह, केसर सिंह सैनी, राम लाल रामा, काका सिंह, बलबीर सिंह, राम प्रसाद सहोता, बाबू सिंह फ़ौजी, इंद्रपाल, कुलदीप सिंह रायवाल, जसपाल मेहरा, मलकीत सिंह, त्रिवेणी प्रसाद तिवाड़ी, मेघ राज, राम दास, कुलविंदर सिंह, निर्मल सिंह, माधो लाल, राकेश शर्मा, शाम सिंह, रोहत सैनी, दर्शन भादसों, तरलोचन मंडोली और तरलोचन माड़ू उपस्थित थे।

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