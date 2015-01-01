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मार्ग दर्शन:पुलिस डीएवी स्कूल में एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने लिया जायजा

पटियाला4 घंटे पहले
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पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने दौरा किया। उनके साथ नवनीत बैंस आईपीएस एसपी हेड क्वार्टर भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। छात्रों द्वारा बनाई गई रंगोलियां ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने छात्रों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने विद्यालय में करवाई गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। सभी छात्रों को संबोधित करते उनके द्वारा किए गए सभी क्रियाकलापों की सराहना की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे और सच्चे मानव बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या मीना थापर ने आए सभी अतिथियों व उनके द्वारा किए गए छात्रों के के लिए भी धन्यवाद दिया।

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