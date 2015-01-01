पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुकानों पर चेकिंग:कोहली स्वीट शॉप पर मिठाइयां नष्ट करवाई

पटियाला2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

मिशन तंदुरूस्त पंजाब के तहत लोगों को बढ़िया व मिलावट रहित खाद्य पदार्थ मुहैया करवाने के उद्देश्य से जिला सेहत विभाग ने शहर की मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग की। इस दौरान कुल 5 सैंपल भरे गए। जिला सेहत अफसर डॉ. शैली जेटली ने बताया कि टीम ने सबसे पहले भादसों रोड पर कोहली स्वीट में चेकिंग की और वहां मिठाइयों के 3 सैंपल मोतीचूर लडडू, बेसन की बर्फी और मिल्क केक के भरे।

चेकिंग के दौरान बिक्री के लिए रखी 8 किलो के करीब संतरी रंग की मलाई चमचम जो कि खराब होने के चलते खाने योग्य नहीं थी, को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। इसके बाद टीम ने भादसों रोड पर ही स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू और चमचम के सैंपल भरे।

उन्होंने कहा कि इन सेंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और अगर बाद में यह सैंपल फेल पाए जाते हैं तो संबंधित मालिकों के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला सेहत अफसर ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग थी और दुकानदारों को बढ़िया खाद्य पदार्थ बनाने और मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर फूड सेफ्टी अफसर गगनदीप कौर और अन्य मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें