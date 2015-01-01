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वारदात:बुटीक संचालक महिला की चेन झपट स्नैचर भागे

पटियाला3 घंटे पहले
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  • वारदात से 20 मिनट पहले की दुकान पर जाकर रेकी

शहर में इन दिनों छीना झपटी की घटनाएं बढ़ गई हैं। दो मामलाें में स्नेचराें ने महिला काे निशाना बनाया। दोनों मामलों में पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने अनजान व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थाना लाहौरी गेट के तहत आती विकास कॉलोनी में बुटीक चलाने वाली महिला 12 नवंबर की शाम 7:15 बजे बुटीक बंद कर पैदल सरहन्दी बाजार जा रही थी। पीछे से आए आरोपी बाइक सवार गले में पहनी चेन और लॉकेट झपटकर फरार हो गए।

अरोड़िया वाला मोहल्ला की राजरानी ने बताया कि आरोपी लुटेरों में से एक ने घटना से करीब 20 मिनट पहले दुकान पर सूट की सिलाई के बारे में जानकारी लेने पहुंचा था। आरोपियों के बाइक पर किसी तरह का नंबर नहीं लगा था। आरोपी 20 से 25 साल के नौजवान थे। थाना अनाज मंडी के तहत आते गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के सामने अस्पताल में काम करने वाली जेनब मलिक, जो 17 नवंबर शाम 6:00 बजे ड्यूटी खत्म कर पीजी पर जा रही थी।

रास्ते में आरोपी बाइक सवार स्नेचराें ने धक्का देकर मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। पिता शराफत अली ने बताया कि उसकी बेटी गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के सामने अस्पताल में काम करती है। वह ड्यूटी के बाद बड़ी बहन के साथ फोन पर बात करते हुए पीजी जा रही थी।

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