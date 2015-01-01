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हैरिटेज स्ट्रीट:शहर का ट्रैफिक प्रभावित न हाे, इसलिए समानिया गेट से ए टैंक के बीच सात हिस्सों में होगा काम

पटियाला3 घंटे पहले
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  • डीसी मेयर ने शुरू कराया काम, ट्रैफिक काे लेकर जल्द हाेगी मीटिंग

42 करोड़ रुपये की लागत से शाही शहर में शुरू की जाने वाली हैरिटेज स्ट्रीट का काम शुक्रवार को मेयर संजीव शर्मा बिट्टू और डीसी कुमार अमित ने शुरू कराया। डीसी ने बताया कि कौन-कौन सी सड़कें वन वे में शामिल की जाएंगी? इसको लेकर जल्दी ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ नगर निगम के अधिकारियों की मीटिंग होगी। स्ट्रीट को लेकर तैयार नक्शे पर उक्त अधिकारियों से इंजीनियरों से डीसी ने बात की।

तय हुआ कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कम से कम हिस्से में प्रभावित किया जाएं, इसके लिए जरूरी है कि काम को अलग-अलग हिस्सों में पूरा किया जाए। इंजीनियरों की टीम को निर्देश दिया कि वह हेरिटेज स्ट्रीट को तैयार करने के लिए समानिया गेट से गुड़मंडी, बर्तन बाजार, किला चौक, चूड़ियां वाला बाजार, सदर बाजार से होकर ए-टैंक तक के हिस्से को सात चरणों में पूरा किया जाएगा। मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने बताया कि स्ट्रीट का काम एक साल में पूरा किया जाना है।

स्ट्रीट में आने वाली बिजली या टेलीफोन की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इस हिस्सों में सीवरेज और पानी की सप्लाई लाइन को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि काम पूरा होने के बाद उसे खोदने की जरूरत न पड़े। यहां कमिश्नर पूनमदीप कौर, पुडा से सुरभि मलिक मौजूद थीं।

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