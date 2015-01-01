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23-24 नंबर फाटक के बीच बनेगा अंडरपाथ:दिन में 30 बार बंद होता है फाटक, 2 लाख लोगों काे अंडरपाथ बनने से मिलेगी राहत

पटियाला3 घंटे पहले
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ट्रेन गुजरने पर इस तरह लगता है जाम (फाइल फोटो)|

23 और 24 नंबर रेलवे क्रांसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है क्याेंकि रेलवे विकास निगम ने राजपुरा बठिंडा डबल ट्रैक प्रोजेक्ट के दौरान 23 और 24 नंबर फाटक के बीच एक अंडरपाथ बनाने का भरोसा दिया है। रेल विकास निगम के अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अंडरपाथ का प्रपोजल मुख्यालय को भेज दिया है। अप्रूवल मिल जाने के बाद शुरू कर दिया जाएगा।

4 साल से अंडरपाथ का मुद्दा उठाने वाले गुरप्रीत सिंह ने बताया कि प्रताप नगर और मॉडल टाउन के बीच का फाटक दिन में 30 से ज्यादा बार बंद होता है। जबकि इन इलाकों में 2 लाख के करीब आबादी रहती है। दिन में ट्रेन या मालगाड़ी गुजरने पर क्राॅसिंग बंद हाेती है। ऐसे में 20 मीटर दूरी तय करने के लिए डेढ़ किलाे मीटर घूमकर जाना पड़ता है।

फाटक बंद होने की वजह से यहां के लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। इतना ही नहीं श्मशान घाट तक जाने के लिए भी फाटक बंद होने पर 22 नंबर फ्लाईओवर से होते हुए 4 किमी का सफर तय कर श्मशान घाट जाना पड़ता है।

रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ने वाली काॅलाेनियां

माॅडल टाउन में कम्युनिटी सेंटर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कन्या विद्यालय, सुविधा सेंटर पड़ता है। यहां पर काम कराने के लिए बंडूगर, प्रताप नगर, गुरुनानक नगर, काका कॉलोनी, जय जवान कॉलोनी, पटेल इन्कलेव, खालसा कॉलेज कॉलोनी, बैंक कालोनी, हीरा नगर, जगदीश आश्रम रोड, राजिंदरा अस्पताल के अंदर सरकारी क्वार्टर सहित दो दर्जन इलाकों के लोग आते हैं।

रेलवे लाइन के दूसरी तरफ मॉडल टाउन, बचित्तर नगर, मजीठिया एनक्लेव, सरकारी अॉफिसर्स कॉलोनी, अबलोवाल, आदर्श कॉलोनी, रघुवीर एनक्लेव, भरत नगर और नाभा रोड के तहत पड़ने वाली एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां आती है। यहां के लोगो को अपना बिजली का बिल जमा कराने और सब्जी मंडी के लिए जाना पड़ता है।

फायदा- शहर के जाम की टेंशन नहीं

नाभा राेड से आने वाले लाेग कई बार राजिंदरा अस्पताल की ओर आते समय इसी राेड का प्रयाेग करते हैं। जाम या फाटक बंद हाेने पर उनकाे भूपिंदरा राेड हाेकर आना पड़ता है। निश्चित ही लाेगाें का समय बचेगा। समाना या संगरूर जाने के लिए भी बिना शहर में जाए इस राेड का प्रयाेग किया जा सकता है। ट्रैफिक जाम या धरने की स्थिति में इस राेड का प्रयाेग किया जा सकता है।

नुकसान- ज्यादा ऊंचाई से होते हादसे

गुरप्रीत सिंह ने बताया कि दोनों ही फाटक सड़क से 3 से 4 फुट ऊंचा है। इसके चलते यहां पर आए दिन हादसे भी होते रहते है। उन्होंने बताया कि अंडरपाथ बनाने में सबसे बड़ा अड़गा नगर निगम का था, जिसकी 6 फुट की रोड अंडरपाथ के बीच में आ रही थी। 4 साल पहले निगम की एनओसी मिल जाने के बाद भी रेलवे ने प्रोजेक्ट को लटकाए रखा था।

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