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गोष्ठी:भाषा विभाग ने श्री गुरु तेग बहादर जी के प्रकाश पर्व को समर्पित गोष्ठी कराई

पटियाला4 घंटे पहले
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पंजाब सरकार की तरफ से मनाए जा रहे पंजाबी सप्ताह की कड़ी में भाषा विभाग पंजाब की तरफ से भाषा भवन पटियाला में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित गोष्ठी करवाई गई। गोष्ठी में पटियाला नगर निगम के मेयर संजीव शर्मा बिट्टू भाषा विभाग में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। गोष्ठी दौरान मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने कहा कि मातृभाषा की प्रफुल्लता के लिए हर पंजाबी को अपना योगदान डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गुरु तेग बहादुर साहब जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।

समागम के आधार में डायरेक्टर भाषा विभाग कर्मजीत कौर ने आए मेहमानों, साहित्यकारों का स्वागत किया। डॉ. परमवीर सिंह प्रोफेसर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में रोशनी डाली गई और डॉ. हरदेव सिंह प्रोफेसर गुरु ग्रंथ साहिब विश्व यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब की तरफ से गुरु साहब की गुरबानी के फलसफे पर रोशनी डाली गई। इस मौके डा. सुरजीत भट्टी शिरोमणि आलोचक की गुरु जी की शहादत के बारे में प्रकाश डाला। विशेष मेहमान के तौर पर पहुंचे बीएस रत्न पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर ने विभाग के किए जा रहे उपरालों की प्रशंसा की। अंत में अध्यक्षता भाषण देते डाॅ. रत्न सिंह जग्गी, पंजाबी साहित्य रत्न ने कहा कि इस मौके हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जिस तरह गुरु साहिब ने अति का सामना करते अपनी सारी जिंदगी व्यतीत की, उसी तरह ही हमें भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सदा लड़ते रहना चाहिए।

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