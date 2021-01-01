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  • The Names Of 76 Arapias Involved In The Gambling slaying Business Of Banud Were Filed In The FIR, 13 Of Them In Patiala District

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जुए के अड्‌डे का मामला:बनूड़ के जुए-जिस्मफरोशी के धंधे में शामिल 76 आराेपियाें के नाम एफआईआर में जाेड़े, इनमें 13 जिला पटियाला के

पटियाला2 घंटे पहले
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बनूड़ में पैलेस में पकड़े गए जुए के रैकेट मामले में ऑर्गनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट (ओकू) ने गिरफ्तार 70 आरोपियों से बुधवार को भी पूछताछ की। इनसे अाेकू काे बहुत कुछ हाथ लगा है, लेकिन अधिकारी फिलहाल कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि, एफआईआर में सभी 76 आराेपियाें के नाम ओकू ने दर्ज करवा दिए हैं। इनमें 43 पंजाब, जिसमें 13 पटियाला जिले से हैं। हरियाणा के 18, हिमाचल के 6, चंडीगढ़ के 3, नेपाल के 2, दिल्ली के 2, उत्तराखंड व नागालैंड के 1-1 आराेपी हैं। 9 युवतियाें में एक महिला भी है। उधर, फरार आरोपियों की कॉल डिटेल खंगालने के अलावा गिरफ्तार आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी ओकू खंगाल रही है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा पूछताछ में सामने आने वाले नामों के आरोपियों को भी नामजद करने की प्रक्रिया जारी है। ओकू पुलिस अाराेपियाें के अन्य साथियाें काे भी केस में नामजद कर गिरफ्तार कर सकती है। गाैरतलब में कि शनिवार और रविवार की देर रात दूसरे राज्य से आए इनपुट के आधार पर आकू ने बनूड़ के न्यू लाइफ मैरिज पैलेस पर छापामारी कर जुए और देह व्यापार के बड़े अड्डे को पकड़ा था। इनमें महिलाओ व व्यक्तियाें समेत 76 लाेगाें काे गिरफ्तार किया था। नामजद किंगपिन अाराेपियाें के माैके से गिरफ्तार न हाेने के बाद भी उनके नाम एफआईआर में शामिल किए गए थे। ओकू अधिकारी ने बताया कि उनके पास जाे

इनपुट आए थे उसमें एफआईआर के पहले पन्ने पर दर्ज 8 आराेपियाें की शमूलियत सामने आई थी। इसी के आधार पर इन सभी काे मुख्य आराेपियाें की धारा में रखा है। हालांकि, इनमें से करीब 6 अाराेपी अभी भी अाेकू की पकड़ से दूर हैं। उम्मीद है कि इन अाठाें के पकड़े जाने के बाद कुछ बड़े खुलासे भी हाेंगे। हालांकि, अाेकू अधिकारियाें ने यह बात ताे अाॅन रिकॉर्ड मान ली है कि जुए अाैर देह व्यापार के इस नेक्सेस का नेटवर्क पूरे नाॅर्थ इंडिया में चल रहा है।

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