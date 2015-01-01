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मंदिर में दो साल में दूसरी बार चोरी:चोरों ने 4 ताले तोड़ गोलक से चुराया चढ़ावा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर मिटाए सबूत, पुलिस जांच में जुटी

पटियाला3 घंटे पहले
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  • थाना लाहौरी गेट की दीवार के साथ बने मंदिर में दो साल में दूसरी बार चोरी

चोरी की घटनाएं तो आए दिन सामने आती हैं, जिसमें चोर अपने आप को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ देते हैं। या वह डीवीआर उठाकर फरार हो जाते हैं। थाना लाहौरी गेट की दीवार के साथ बने मंदिर में चोरों ने पहले मंदिर के ताले तोड़कर गाेलक से चंदा चुराया। जाते समय सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तक डिलीट कर दी। घटना की जानकारी सुबह 5 बजे पुजारी के पहुंचने के बाद मिली। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। अब पुलिस जांच में जुटी है। मंदिर के दूसरी ओर सीआईडी दफ्तर है।

चुनौती...मंदिर के दूसरी ओर सीआईडी का दफ्तर भी है

पुजारी संजीव कुमार ने बताया कि रोजाना की तरह वह सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचने पर देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे दोनों दरवाजों पर ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर चेक करने पर देखा तो दोनों गाेलकाें के ताले टूटे थे। गोलक से चंदा चोरी हो चुका था। बताया कि मंदिर की दीवार थाने के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है मंदिर वहीं दूसरी और सीआईडी का ऑफिस है तब भी आरोपी चोर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए उन्होंने बताया कि मंदिर के गोलक साल बाद खोले जाते हैं जो कि पिछले साल 20 से 22 हजार रूपए चढ़ावा निकला था इस बार का चढ़ावा अभी गोला खुलने के बाद सामने आना था लेकिन उससे पहले ही आरोपी चोर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

तब मंदिर से कुछ दूर मिली थी गोलक
मंदिर के सामने दुकान चला रहे सुमित ने बताया कि साल 2017 में भी इसी तरह मंदिर के ताले तोड़कर चंदा चुरा लिया गया था। आराेपी गाेलक उठाकर ले गए थे खाली गाेलक मंदिर से कुछ दूरी पर मिला थ। तब उस मामले में पुलिस के कहने पर केस दर्ज नहीं करवाया गया था।

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