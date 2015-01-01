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पारिवारिक कलह:पत्नी और सास को डराने के लिए दामाद ने खुद पर डाला पेट्रोल, पीछे से सास ने धक्का दे लगा दी आग

पटियाला2 घंटे पहले
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  • पातड़ां में पहली पत्नी बच्चों को हक दिलाने के लिए मां और महिलाओं के साथ पहुंची ससुराल, किया हंगामा

पातड़ां के हरमन नगर का रहने वाला 27 साल का गुरजीत सिंह आग लगने से बुरी तरह जल गया। उसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। दूसरी ओर जांच के बाद जुटी थाना पातड़ां पुलिस ने जख्मी के बयान के आधार पर उसकी सास व दूसरी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित गुरजीत का पहली पत्नी से झगड़ा चल रहा था। जिसके कारण वह दूसरी पत्नी के साथ घर में रह रहा था। पहली पत्नी की मां उसके घर महिलाओं काे साथ लेकर पहुंची। उससे व उसकी दूसरी पत्नी से मारपीट की। आराेपी महिलाओं की मारपीट से बचने के लिए पीड़ित ने खुद पर तेल व पानी डाल लिया। जैसे ही वह वहां से निकलने लगा ताे आराेपी सास ने उसे आग लगा दी।

जिस कारण वह जख्मी हाे गया। उसे पीजिआई दाखिल कराया गया। जांच में जुटी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आराेपी सास, मासी, अनजान महिला मंडल प्रधान के खिलाफ केस दर्ज किया। इलाके से मिली जानकारी के मुताबिक गुरजीत राज मिस्त्री का काम करता है। उसके पहली पत्नी के पास तीन बच्चे हैं। वह इसके साथ झगडे के चलते मायके चली गई थी। पीड़ित ने दूसरी शादी करा ली थी, जिसके पास एक बच्चा है। पहली पत्नी बच्चाें का हक मांगते हुए मकान देने की मांग कर रही थी। सिटी पातड़ां इंचार्ज बीरबल सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जल्द आराेपियाें काे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आरोप...20-25 महिलाओं ने मुझसे और मेरी पत्नी से की मारपीट

शिकायतकर्ता गुरजीत ने पुलिस काे बताया कि मेरी दाे शादी हुई हैं। पहली शादी जसप्रीत काैर के साथ हुई थी। वह उसके कहने से बाहर है। उसे में चार पांच बार पंचायत में पैर हाथ लगाकर उसे घर लेकर आया था। कुछ दिन पहले वह मायके चली गई थी। वह अपने साथ 20-25 महिलाओं काे लेकर मेरे घर आई। उसमें 4 महिलाएं महिला मंडल की थीं। उन्हाेंने मिलकर मुझसे व मेरी दूसरी पत्नी मनदीप काैर से मारपीट की। वह मकान जसप्रीत काैर काे देने व उससे बाहर निकले के लिए बाेलने लगे। जब उन सबकाे डराने के लिए मैंने अपने ऊपर पेट्राेल व पानी डाल लिया। सभी आराेपी मेरी बहन जाे कि मेरे घर के सामने रहती है, के घर चले गए, मैंने उन्हें डराकर पेट्राेल डाला और बहन के घर चला गया तब मेरी सास ने पीछे से आग लगाकर धक्का दे दिया। जिसके साथ दाे महिलाएं और थीं। एक महिला मंडल प्रधान व एक माेटाे मासी बरनाले वाली जिन्हाेंने मेरे अस्पताल में दाखिल हाेने के बाद भी मेरी पत्नी से मारपीट की। जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हाेनी चाहिए।
-जैसा पीड़ित ने पुलिस काे बयान दिया

मैं पहली पत्नी को कुछ नहीं देना चाहता: पीड़ित
पीड़ित ने पुलिस काे बताया कि आराेपी उसका मकान हथियाना चाहते हैं। मैं अपनी पहली पत्नी काे कुछ नहीं देना चाहता। उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। अपना मकान अपने बच्चे के नाम कराऊंगा। दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। आराेपियाें ने मकान हथियाने के लिए सारी घटना काे अंजाम दिया।

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