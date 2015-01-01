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शुरू:रोजगार शुरू करने के लिए नौजवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण : डाॅ. प्रीति यादव

पटियाला4 घंटे पहले
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पंजाब सरकार की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए स्व रोजगार स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ज़िला रोजगार और कारोबार ब्यूरो की तरफ से लगाए गए दो दिवसीय रोजगार मेले के दूसरे दिन अलग-अलग विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त 96 प्रार्थियों ने नए कर्ज मामलों के लिए अप्लाई किया और 168 उम्मीदवारों को लोन के मंजूरी पत्र सौंपे गए। इस मौके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) डाॅ. प्रीति यादव ने कहा कि नौजवानों को स्व रोजगार के लिए उत्साहित करने के लिए अलग-अलग विभागों की तरफ से प्रशिक्षण देकर अलग-अलग पेशों में नौजवानों को महारत दी जा रही है। इससे वह पेशा शुरू करने से पहले उसकी तकनीकी जानकारी हासिल करके फिर अपना रोज़गार शुरू करते है। इसके अंतर्गत अलग-अलग विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त 96 प्रार्थियों के नए केस अप्लाई किए गए हैं। इस मौके जिला रोजगार और कारोबार अफसर सिम्पी सिंगला ने बताया कि मेलो के दूसरे दिन बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक आॅफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई, पंजाब ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने मेले में शिरकत करके रोजगार की स्कीमों इसमें पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, स्टैंड अपना इंडिया, स्वनिधि समेत अलग-अलग विभागों की स्कीमों के अंतर्गत लोन केस मंजूर किए गए।

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