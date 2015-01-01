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प्रदर्शन:हिंदू समाज की प्रमुख समस्याओं और विषयों पर हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे : पवन गुप्ता

पटियाला4 घंटे पहले
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भगवान श्री राम जी के अपमान के विरोध में पंजाब भर में समूह हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करते दोषियों पर पंजाब सरकार से 302 की धारा लगाकर सजा देने की मांग की। शिव सेना हिंदुस्तान राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता ने सभी हिंदू संगठनों के प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से पंजाब सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई है। जब तक आरोपियों पर सही धारा से कार्रवाई नहीं करती जब तक वह ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। हिंदू समाज की प्रमुख समस्याओं और विषयों पर हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे।

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