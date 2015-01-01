पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मारपीट:ठेके पर दी जमीन का पैसा मांगा तो जेठ ने महिला से की मारपीट

पटियाला4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना सदर के गांव बीड़ बहादुरगढ़ में महिला ने अपने जेठ को ठेके पर दी जमीन का ठेका मांगा तो आरोपी ने एक महिला संग मिलकर भाभी से मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति व महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। गुरदीप कौर ने पुलिस को बताया कि शिंगारा सिंह उसका जेठ है। उसने 4 नवंबर की सुबह 8:00 बजे, जब वह अपने घर के पास आ रही थी, रास्ते में उसे घेरकर उससे मारपीट की। जान से मारने की धमकियां दीं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी को उसने जमीन ठेके पर दी है। जिसका उसने ठेका मांगा था। रंजिश में मारपीट की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें