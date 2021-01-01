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नामांकन:मिनी सचिवालय में शिअद के उम्मीदवारों ने नगर कौंसिल चुनाव के लिए भरा नामांकन

राजपुरा2 घंटे पहले
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मिनी सचिवालय कांप्लेक्स के बाहर शिरोमणि अकाली दल की ओर से एक दर्जन के करीब उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। जहां पार्टी के सीनियर नेताओं में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जत्थेदार सुरजीत सिंह, सर्कल प्रधान व पूर्व पार्षद राना रणजीत सिंह, अमृत पाल सिंह खालसा व अन्य शामिल थे। इस मौके वार्ड नंबर-6 से अशोक शर्मा, मिस्टर दिलावरी व अन्य थे।

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