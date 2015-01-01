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विरोध:किसान संगठनों के लगाए धरने में आढ़ती वर्ग आंगनबाड़ी वर्कर्स और टीचर्स फ्रंट हुआ शामिल

समाना3 घंटे पहले
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कृषि बिलों के विरोध में सभी किसान संगठनों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक में 5 घंटे धरना लगाया और चक्का जाम किया। धरना 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक को कई डायवर्ट किया गया। इसमें टीचर्स फ्रंट, आंगनबाड़ी वर्कर और आढ़ती वर्ग के लोग प्रधान पवन बंसल की अगुवाई में धरने में शामिल हुए। आप नेता चेतन सिंह जोड़ेमाजरा की अगुवाई में वर्कर्स शामिल हुए। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।

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