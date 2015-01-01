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क्राइम:दो गुटों के झगड़े में फायरिंग एक जख्मी, सिविल में दाखिल

समाना3 घंटे पहले
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देर शाम मच्छीहट्टा के पास दो गुटों में झगड़े में एक गुट के व्यक्ति द्वारा की गई फायरिंग में एक सुरिंदर चावला नाम के युवक को गोली लगी। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। झगड़े के बारे में पुलिस ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जानकारी अनुसार मोहल्ले में फ्लश बनाने को लेकर झगड़ा हुआ।

थाना सिटी समाना के अधिकारियों के मुताबिक दो पड़ोसियों में झगड़ा होने की जानकारी मिली है। फिलहाल गोली चलने जैसी कोई जानकारी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की होगी। अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

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