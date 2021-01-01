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शिकायत:सिनेमा चौक के पास पैदल घर जा रही महिला से पर्स छीनकर ले गए बाइक सवार दो नौजवान

समाना2 घंटे पहले
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शहर में स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बुधवार को भी दिनदहाड़े दो बाइक सवार महिला से प्रस छीन फरार हो गए। संतोष रानी ने बताया कि वह मायके से वापस घर जा रही थी। पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार नौजवान आए और पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में 8000 रुपए और एक मोबाइल फोन था। पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस के सिटी इंचार्ज करणवीर सिंह ने कहा कि सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हो गई है। आरोपी जल्द काबू कर लिए जाएंगे।

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