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हादसा:समाना में एफसीआई के पास सड़क हादसे में दो युवक गंभीर जख्मी, रेफर

समाना7 घंटे पहले
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समाना के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के नजदीक मोटरसाइकिल सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर जख्मी हो गए जिनको 108 एंबुलेंस के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों ने उनकी प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद हालत गंभीर देखते हुए पटियाला रेफर कर दिया एक नौजवान की मां सुरजीत कौर ने बताया कि मेरा बेटा मुझे घर से बिना कहे आ गया और यह नहीं बताया कहा गया है।

उसको आंखों से भी दिखाई नहीं देता है एक नौजवान की टांग में फ्रेक्चर हुआ है। एक के गंभीर सब चोर सिर में है एक युवक का नाम गुरजंट सिंह दूसरे का नाम जज सिंह बताया गया है। घायलों के बारे में जानकारी समाना हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग में तैनात डॉ सुखविंदर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि दोनों युवकों की हालत गंभीर थी।

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