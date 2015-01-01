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शुद्ध के लिए युद्ध तेज:जिले भर में 65 सैंपल एकत्र, 30 की जांच, खरे नहीं उतरे सैंपलाें पर हाेगी कार्रवाई

ब्यावर2 घंटे पहले
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  • पहली बार त्योहार से पहले आई रिपोर्ट, 14 तक चलेगा अभियान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर गत 26 अक्टूबर से प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग द्वारा पिछले 10 दिनों में जिलेभर में कई स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए विभिन्न स्थानों से 50 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भिजवाए।

इस बार चिकित्सा विभाग की लैब ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दीपावली से पहले ही आधे से अधिक सैंपलों की जांच कर ली और जो सैंपल फेल हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। कार्रवाई करने वालों मेें अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ. केके सोनी के नेतृत्व में प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल, बाट एवं माप अधिकारी भावना दयाल और प्रवर्तन निरीक्षक सुरेंद्र भारती शामिल है।

10 दिन में 65 स्थानों से लिए सैंपल
दीपावली के दौरान टीम द्वारा जिले भर में कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 65 प्रकार के खाद्य सैंपलों को कलेक्ट किया गया। टीम द्वारा इन सैंपलाें को जांच के लिए विभाग की लैब में भिजवाया गया। लैब में 4 नवंबर तक 65 में से 30 सैंपलों को विभिन्न मानकों पर परखा गया और उनमें से 10 सैंपल खरे नहीं उतरे। इनमें से अधिकतर मामलों में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा पहले ही दूषित खाद्य पदार्थों को नष्ट करवा दिया गया। विभाग द्वारा 14 तक अभियान चलाया जाएगा। पहली बार दीपावली से पहले आई रिपोर्ट | गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग द्वारा हर बार त्याेहारी सीजन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है। इस दौरान टीम द्वारा कई स्थानों से सैंपल भी लिए जाते हैं। लेकिन इस सैंपलों की जांच रिपोर्ट आती है जब तक ना सिर्फ त्योहार निकल जाते हैं बल्कि जिस खाद्य पदार्थ का सैंपल फेल हाेता है उसे लोग खरीद कर इस्तेमाल भी कर चुके हाेते हैं।
विभाग पेश करेगा चालान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपलाें में से जो सैंपल फेल हुए हैं उन मामलों में अब विभाग द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। एफएसएसआई के मुताबिक इस अभियान का मकसद खाने के तेल में शुद्धता सुनिश्चित करवाना है। जांच में सैंपल फेल होने पर 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 7 साल तक की कैद का प्रावधान है।

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