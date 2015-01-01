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ब्लैकमेल:विवाह के नाम पर धोखेबाजी कर ब्लैकमेल करने का आराेप

ब्यावर2 घंटे पहले
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शहर के अमरी का बाडिया निवासी लाली पत्नी कंवर लाल साहू ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर बिचड़ली मोहल्ला निवासी चंदा पर आरोप लगाया कि चंदा ने 22 जनवरी 2020 को उनके पुत्र धीरज साहू के साथ नाता विवाह किया।

आरोप है कि चंदा ने उसके खाते में 1 लाख रुपए जमा करवाने और जेवर उसके कहे अनुसार पहनाने को कहा। जिस पर शिकायतकर्ता लाली ने उनकी साजिश से अंजान उसे जेवर पहना दिए। आरोप है कि कुछ दिन चंदा बहु बनकर उनके साथ रही तथा बाद में सारे जेवर लेकर चंपत हो गई। इतना ही नहीं आराेप है कि उक्त मामले में अब चंदा अपने ससुर कंवर लाल को धमका रही है तथा रुपए की मांग कर रही है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी चंदा ने अपने परिजन के साथ मिलकर पूर्व में भी 3-4 व्यक्तियों से नगदी और जेवर लेकर फैसले किए अब वह उन्हें धमका रही है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए है।

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