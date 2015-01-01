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दुष्कर्म:मासूम को चीज देने के बहाने से घर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को जेल भेजा

ब्यावर2 घंटे पहले
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ग्राम लसानीे प्रथम में तीन दिन पूर्व एक युवक ने एक मासूम बालिका को चीज देने के बहाने से घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस कारण मासूम घायल हो गई। इस कारण युवक ने घबरा कर बालिका को घर से निकाल दिया।

शाम को जब मजदूरी कर पीड़िता बालिका की मां घर आई तो बालिका ने अपनी मां को पूरी बात बताई। जानकारी होने पर मां थाने पहुंची और शिकायत दी। जिस पर पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाया और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर उसे धर दबोचा। आरोपी को पाॅक्सो न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार लसानी प्रथम निवासी 21 वर्षीय इस्लाम उर्फ चीकू की गांव में ही एक छोटी से दुकान है। तीन दिन पूर्व उसने पास ही में रहने वाली करीब 10 वर्षीय एक बालिका को चीज देने के बहाने दुकान पर बुलाया और घर के अंदर कमरे में ले गया।

जहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान बालिका घायल हो गई। बालिका के घायल होने पर युवक घबरा गया और उसने बालिका को चुपचाप घर से निकाल दिया। मासूम को अपने साथ हुए कुकर्म का अहसास ही नहीं था और वह घर जाकर सो गई। शाम को जब बालिका की मां मजदूरी से लौटी तो मासूम ने उसे दर्द होने के बात कहते हुए युवक द्वारा किए गए कुकर्म के बारे में बताया। जानकारी होने पर पीड़िता की मां थाने पहुंची और शिकायत दी। जिस पर पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए आरोपी इस्लाम उर्फ चीकू को धर लिया तथा मासूम का मेडिकल करवाया। आरोपी को अजमेर पॉक्सो विशेष न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

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