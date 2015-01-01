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अपमानित किया:दलित को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज

ब्यावर2 घंटे पहले
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शहर के नेहरू गेट क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शहर थाने में शिकायत देकर एक युवक के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार विठ्‌ठल बस्ती नेहरू गेट बाहर निवासी मोती लाल ने थाने में शिकायत देकर बताया कि वह मेवाड़ी गेट बाहर स्थित कंचन देवी उच्च माध्यमिक स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत है। 4 नवंबर बुधवार को सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच वहीं का रहने वाला अमित प्रजापति स्कूल में बिना आज्ञा सीधा स्कूल में जबरदस्ती घुसकर मेरे साथ गाली गलौच करते हुए उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट करने लगा।

शिकायत में उसने बताया कि इसी दौरान स्कूल के निदेशक सुयश तातेड़ और स्कूल के प्रधानाचार्य गिरिश महर्षि ने आकर बीच बचाव किया तो अमित कुमार प्रजापति ने सुयश तातेड़ के साथ धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी देते हुए प्रधानाचार्य गिरीश महर्षि को झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी कर रहे हैं।

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