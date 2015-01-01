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कार्यक्रम:कोरोना योद्धा का किया सम्मान

ब्यावर2 घंटे पहले
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सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में गुरूवार को कोरोना योद्धा सम्मान स्वच्छता अधिकारियों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य अरुणा गुप्ता ने जमादार मुकेश व सहायक जमादार रमेश लखन को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम संचालक धीरज पारीक ने बताया कि लॉकडाउन के दौर में जब आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर घरों में रुके हुए थे, तब कोरोना से युद्ध करने के लिए यह वीर स्वच्छता कर्मी अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे। प्रोफेसर हरीश गुजराती ने समाज में स्वच्छता कर्मियों के योगदान तथा त्याग के आनुभाविक वृतांत सुनाएं। प्रोफेसर आलोककुमार मीणा व गिरीश सिंह ने स्वच्छता अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर नरेंद्र साद ने मुकेश दुलगच व रमेश लखन द्वारा कॉलेज तथा एनएसएस की गोद ग्राम बस्तियों में स्वच्छता के लिए दैनिक रूप से किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रोफेसर रामस्वरूप भांबी, प्रोफेसर धन्नाराम जानू, प्रोफेसर नरेश चेजारा, कैलाश प्रजापति आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

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