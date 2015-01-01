पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पीडब्लूडी एक्सईएन:कॉलेज रोड तक सड़क निर्माण की मांग

ब्यावर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर परिषद पार्षदों ने गुरुवार को पीडब्लूडी एक्सईएन को मांग पत्र सौंपकर मेगा रोड़ प्रोजेक्ट के तहत कॉलेज रोड तक सड़क निर्माण करने की मांग की। पीडब्लूडी एक्सईएन को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि हाल में सेंदड़ा रोड़ पर अजगर बाबा के थान तक मार्ग विस्तारीकरण का कार्य किया गया है।

मार्ग विस्तारीकरण योजना के तहत अति व्यस्ततम मार्ग कॉलेज रोड़ का भी विस्तारीकरण किया जाएगा। मांग पत्र में बताया कि पूर्व में उक्त मार्ग नेशनल हाईवे मार्ग संख्या 8 में शामिल था। वर्तमान में अति व्यस्ततम होने के चलते मार्ग दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है। मार्ग से घनी आबादी क्षेत्र की कई कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें