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शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति:निजी स्कूलें रही बंद, विद्यार्थियों की नहीं ली ऑनलाइन क्लास

ब्यावर2 घंटे पहले
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शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरूवार से ब्यावर-जवाजा ब्लॉक में संचालित सभी निजी स्कूलों ने विभिन्न मांगों के पूरा नहीं होने तक हड़ताल शुरू कर दी है।

जिसके तहत गुरूवार से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा अन्य कार्य भी पूर्ण रूप से बंद रहे। संस्था के अध्यक्ष जितेन्द्र अरोड़ा व प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे में ब्लॉक में 350 निजी स्कूलें संचालित हो रही है। जिसमें अधिकांश निजी स्कूलों ने समर्थन देते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विद्यालय पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन बंद रहेंगे। ऐसे में स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की राजकीय विद्यालय संचालन संबंधित की सूचना व कक्षा 10वीं व 12वीं के बोर्ड फार्म भी विद्यालय स्तर पर नहीं भरने का कार्य किया जाएगा।

कुलदीप राठौड़ ने बताया कि वर्तमान सत्र व उससे पूर्व की बकाया आरटीई का भुगतान करने, स्कूलों को कक्षा 1 से 12वीं तक यथावत संचालित करने के आदेश जारी करने, निजी स्कूलों के संचालन के लिए राहत पैकेज जारी किए जाने, बाल वाहनियों का देय टैक्स देने, इंश्योरेंस व अन्य शुल्क माफ करने, बोर्ड परीक्षा शुल्क माफ कर अभिभावकों को राहत प्रदान किए जाने सहित अन्य मांगों को सरकार जब तक पूरा नहीं करती तब तक निजी स्कूलें बंद रहेंगी।

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