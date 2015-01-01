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धर्म चर्चा:‘रामगुरु हमारे तारण हारे हैं वो जीवन को नया बनाने हैं’

ब्यावर2 घंटे पहले
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आचार्य रामेश के शिष्य शासन दीपक अनंत मुनिजी म.सा. ने पांच पदों की वंदना करते हुए धर्म चर्चा में बताया कि अनंत पुण्य वाणी से हमको भगवान महावीर की जीनवाणी सुनने का मौका मिलता है।

उन्होंने भजन के माध्यम से कहा कि होता है, होता है आनंद प्रभु की वाणी से हमको, जीवन में खोट, निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए। रामगुरु हमारे तारणहार है।

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