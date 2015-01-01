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अतिक्रमण:काबरा में चारागाह और सिवायचक भूमि से हटाएं अतिक्रमण

ब्यावर2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत काबरा के राजस्व ग्राम रामपुरा दूदा के ग्रामीणों ने चरागाह व सिवायचक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्राम रामपुरा दूदा में स्थित भूमि चरागाह व सिवायचक है।

आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उक्त जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया गया। प्रशासन की ओर से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश जारी हुए लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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