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कायाकल्प कार्यक्रम पुरस्कार 2020:कायाकल्प के तहत निरीक्षण के लिए स्टेट टीम पहुंची अमृतकौर अस्पताल

ब्यावर2 घंटे पहले
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  • दो सदस्यों की टीम ने देखी व्यवस्था, टीम देगी ऑनलाइन मार्किंग, लगातार चार सालों से पहले तीन स्थानों में है शामिल

प्रदेश के सबसे बड़े जिला अस्पतालों में शामिल राजकीय अमृतकौर अस्पताल में कायाकल्प कार्यक्रम पुरस्कार 2020 को लेकर राज्य स्तरीय टीम ने गुरुवार को अस्पताल का निरीक्षण किया।

टीम ने कई घंटों तक लगातार निरीक्षण में अस्पताल के कोने-कोने में टीम सदस्य पहुंचकर जांच की। सभी वार्ड, टॉयलेट, अस्पताल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था देखी। टीम में शामिल टोंक के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. चेतन जैन तथा नर्सिंग अधीक्षक रामस्वरूप सैनी अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। टीम ने सफाई व्यवस्था के अलावा, मरीजों का उपचार का तरीका, सुविधा व अन्य गतिविधियों की जांच की। सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। टीम का मोटे तौर पर मानना था कि जिला स्तरीय अस्पताल के हिसाब से अस्पताल में मैनेजमेंट सही है। टीम ने नोटिस किया कि वर्क लाेड को देखते हुए अस्पताल में वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ व अन्य स्टाफ की कमी है। निरीक्षण के दौरान टीम के साथ राजकीय अमृतकौर अस्पताल के पीएमओ डॉ. आलोक श्रीवास्तव, हैल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, डिप्टी कंट्रोलर डॉ. मुकेश अग्रवाल, मैट्रन नरेंद्र शर्मा, सहायक नर्सिंग अधीक्षक सीपी शर्मा, सहायक कायाकल्प प्रोग्रामर कुलदीप शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार वे एकेएच के वार्षिक निरीक्षण के तहत यहां पर आए है। यहां पर एमसीएच तथा अस्पताल के विभिन्न वार्डो, दवा व्यवस्था, रोगी सेवा, साफ-सफाई, पंजीयन व्यवस्था तथा आवश्यक सेवाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सभी व्यवस्था व्यवस्थित सुदृढ़ तथा सुंदर पाई गई है। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. चेतन जैन ने बताया कि अस्पताल का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई है। अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग तथा राज्य सरकार को भेज दी जाएगी।

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