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अजमेर पहुंची काेविड जागरूकता रैली:1200 किलोमीटर की दूरी तय की अब तक, साइकिल सवाराें ​​​​​​​का स्वागत, गुजरात से हुई थी शुरुआत

अजमेरएक घंटा पहले
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अजमेर पहुंची कोविड जागरूकता रैली में शामिल साइकिल सवार - Dainik Bhaskar
अजमेर पहुंची कोविड जागरूकता रैली में शामिल साइकिल सवार
  • जयपुर के लिए हुए रवाना, अरुणाचल प्रदेश में होगा समापन

काेविड-19 जागरूकता रैली में शामिल साइकिल सवाराें का अजमेर पहुंचने पर स्वागत किया गया। बुधवार काे यह रैली जयपुर के लिए रवाना हुई। यह जागरूकता रैली गुजरात के द्वारका से 19 जनवरी काे शुरू हुई थी। इस रैली का समापन 23 फरवरी काे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हाेगा।

जागरूकता रैली में क्रीड़ा भारती के साइकिल सवार रवींद्र तरारे, विजय भास्कर, संदीप वैद, श्रीकांत ऊके और नामदेव रावत शामिल हैं। अजमेर आगमन पर रैली में शामिल सभी साइकिल सवाराें काे स्वागत किया गया। बुधवार काे यह साइकिल सवार जयपुर की ओर रवाना हुए। अजमेर में स्वागत के समय ललित नागरानी, नानकराम सहित क्रीड़ा भारती के स्थानीय इकाई के सदस्य भी माैजूद रहे।

गाैरतलब है कि 3900 किलोमीटर की यात्रा करने वाली क्रीड़ा भारती की यह रैली अब तक 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। रैली में शामिल साइकिल सवार एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह रैली देश के अलग अलग प्रदेशाें में कोविड़ 19, हरित भारत, खेल की नियमितता के साथ ही स्वस्थ भारत, समर्थ भारत का संदेश देने के मकसद से निकाली जा रही है।

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