पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अजमेर स्मार्ट सिटी की पहल:अजमेर के इतिहास से 3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो के जरिए होंगे रूबरू

अजमेर25 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
ऐसा होगा 3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो
  • 3.22 करोड़ रूपए की आएगी लागत, कार्यादेश जारी

3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो के माध्मय से शहरवासियों के साथ-साथ पर्यटक अजमेर के इतिहास से रूबरू होंगे। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर ने 3.22 करोड़ रूपए लागत से साउंड एंड लाइट शो 3–डी प्रोजेक्शन मैपिंग के कार्यादेश जारी कर दिए हैं। इस शो को अकबर के किले अथवा शहर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर कराया जाएगा। जिला कलक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने नगर निगम आयुक्त एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. खुशाल यादव के नेतृत्व में स्थान चयन को लेकर टीम का गठन किया है। 3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो के कार्यादेश मैसर्स सीएस डायरेक्टर्स नई दिल्ली को दिए गए हैं।

दो शो में दिखायश जाएगा
अजमेर में शुरू होने वाले 3 - डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो में अजमेर का इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य की परिकल्पनाओं का चित्रण किया जाएगा। यह शो हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में होगा। यह शो प्रतिदिन शाम को सात बजे पश्चात दो शो में दिखाया जाना प्रस्तावित है।

यह है 3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो
अत्याधुनिक तकनीक वाले इस 3 डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो का आयोजन किया जाएगा। यह उस तकनीक पर आधारित है जो एक इमारत या संरचना को सतह के रूप में बदल देती है। जबकि यह पूरी तरह से सिर्फ प्रकाश होता है। निर्धारित संरचना पर शो की थीम के साथ चमकदार छवियों के बीच संबंधित इमारत, व्यक्ति या स्थलों को प्रकाश द्वारा आकर्षक तरीके से दर्शाया जाता है और ऑडियो द्वारा उसका पूरा विवरण सुनाई देता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें