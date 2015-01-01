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आराेपी कम पढ़े-लिखे:कई वारदातों में लिप्त शातिर गैंग के 3 गुर्गे जेल से बाहर आते ही फिर गिरफ्तार

अजमेर8 मिनट पहले
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  • तीनाें आराेपी कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन एटीएम से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी करने में ट्रेंड

खुद के खाते में से रुपए विड्राल करते समय एटीएम में छेड़छाड़ बैंकों काे लाखाें का चूना लगाने वाले गैंग के तीनाें शातिर आराेपियाें काे गुरुवार काे क्लाॅक टावर थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल से बाहर आते ही फिर गिरफ्तार कर लिया। आराेपियाें ने डिग्गी चाैक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसा विड्राल कर 4.80 लाख रुपए की धाेखाधड़ी की थी। आराेपी बहुत कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन जिस तरह से आर्थिक अपराधाें काे अंजाम दे रहे हैं उसे देख पुलिस काे अंदेशा है कि इस तरह के अपराधाें के लिए प्रशिक्षित हैं। पुलिस पूछताछ में चाैंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि जाे गाेपनीय जानकारियां बैंक मैनेजर के अलावा किसी अन्य कार्मिक व बैंकाधिकारियाें के पास नहीं हाेती है, वाे जानकारी गैंग के इन गुर्गाें के पास हैं।

छह माह तक पुष्कर राेड स्थित हाेटल में ठहरे थे आराेपी
थानाप्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि हरियाणा स्थित नहू मेवात निवासी सलमान खान व उसके दाे साथी माेहम्मद शकील और ताैसिफ काे गिरफ्तार किया गया है। एटीएम में छेड़छाड़ कर बैंक धाेखाधड़ी की वारदात काे अंजाम देने के बाद आराेपियाें ने पिछले दिनाें ही अलवर गेट थाना गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आराेपियाें काे जमानत पर बाहर आते ही क्लाॅक टावर थाना क्षेत्र में डिग्गी चाैक स्थित एसबीआई एटीएम में छेड़छाड़ कर धाेखाधड़ी करने के आराेप में फिर से गिरफ्तार किया गया। बैंक मैनेजर ने पुलिस काे बताया कि आराेपियाें ने एटीएम से छेड़छाड़ कर 4.80 लाख रुपए की धाेखाधड़ी की है।

बैंकाें से फर्जी क्लेम का पैसा उठाकर करते हैं एशाे-आराम
आराेपी सलमान व उसके दाेनाें साथी माेहम्मद शकील और ताैसिफ एटीएम से खुद के खाताें से पैसा विड्राल करते समय इस तरह से एटीएम में छेड़छाड़ करते हैं कि विड्राल की जानकारी एटीएम तक ही सीमित रहकर बैंक मुख्यालय तक नहीं पहुंचती है। विड्राल के बाद तुरंत क्लेम के लिए बैंक में एप्लाई करते हैं। इस तरह से देशभर में कई वारदातें कर चुके हैं। बैंकों से फर्जी क्लेम उठाकर उस पैसे से एशाे आराम करते हैं। पिछले छह माह से आराेपी पुष्कर राेड स्थित एक हाेटल में अपनी आईडी से ठहरे हुए थे। पुलिस ने एटीएम के सीसी टीवी फुटेज जुटाए हैं, जिसमें आराेपी एटीएम से छेड़छाड़ करते कैद हुए हैं।

देशभर में फैला है गैंग का नेटवर्क
पुलिस जांच में सामने आया कि आराेपियाें का नेटवर्क देशभर में फैला है। इस तरह से दूसरे राज्याें में भी गैंग ने वारदाताें काे अंजाम दिया है। पुलिस पूछताछ में की वारदातें खुलने का अंदेशा है। आराेपी सलमान के हवाई यात्रा करने की जानकारी भी पुलिस काे मिली है। गैंग में अधिकतर गुर्गे 25 से 40 साल की उम्र के हैं, जाे अलग-अलग राज्याें में सक्रिय हैं।

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