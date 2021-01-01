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आमजन काे कहां मिलेंगे पटवारी क्योंकि:33 जिले, 10832 पटवार सर्किल, 4395 में पटवार घर ही नहीं, राजस्व मंडल 5 साल से भेज रहा है पटवार घर बनाने के प्रस्ताव

अजमेर4 घंटे पहलेलेखक: पंकज यादव
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  • सरकार के स्तर पर नहीं हाे रही सुनवाई

प्रदेश में राजस्व तंत्र की सबसे अहम कड़ी पटवारियों को माना जाता है लेकिन जहां एक ओर पटवारियों के हजारों पद खाली पड़े हैं। वहीं जो पटवारी हैं उनके बैठने के लिए पटवार घर नहीं है। राज्य के 33 जिलों में 10 हजार 832 पटवार सर्किल हैं और इनमें से 4395 में पटवार घर ही नहीं हैं।

वहीं करीब 2300 पटवार घर जीर्णशीर्ण हैं जहां पटवारियों का बैठना मुश्किल है। कुल मिलाकर प्रदेश को पटवार सर्किलों के लिहाज से दो तिहाई नए पटवार घरों की दरकार है। राजस्व मंडल प्रशासन की ओर से हर साल राज्य सरकार को पटवार घरों की स्थिति और नए पटवार घर बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं लेकिन पांच साल में अब तक किसी प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ है।

मंडल को विभिन्न जिलों से पटवार घरों के नवनिर्माण के लिए प्रस्ताव मिले हैं उसके अनुसार 4395 नए पटवार घर बनाने हैं।

ये कब बनेंगे, कहना मुश्किल है। पटवारियों के हजारों पद भी खाली पड़े हैं। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन फिर अटक गई। नए पटवारियों की भर्ती होकर फील्ड पोस्टिंग कब मिलेगी यह बड़ा सवाल है।

राजस्व तंत्र की रीढ़ कहलाते हैं पटवारी

राजस्व महकमे की रीढ़ कहलाने वाले पटवारियों का कामकाज काश्तकारों और आमजन के महत्वपूर्ण हितों से जुड़ा हुआ है। खेती बाड़ी की जमीन सहित सभी तरह की जमीनों के नाप-जोख और राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने जैसा महत्वपूर्ण काम इनके जिम्मे है। हालांकि इनकी कार्यशैली को लेकर उंगलियां उठती रहती हैं।

दूसरा पक्ष यह भी है कि काम कठोर फील्ड वर्क का है। पटवारियों के लिए दूरदराज के गांवों में पटवार घर ही नहीं है। जो घर हैं उनकी हालात खराब हैं, पटवारी वहां बैठना ही नहीं चाहते। कुछ पटवार घरों को तो पटवारियों ने अपनी यूनियन के दफ्तरों में तब्दील कर दिया है। मौजूदा स्थिति का सीधा खामियाजा आमजन और काश्तकारों को उठाना पड़ रहा है।

पटवारी के अहम काम व उनके नहीं होने से हो रहा नुकसान

  • राजस्व रिकॉर्ड का संधारण: राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने और इसमें की गई गलतियां ही करीब 50 प्रतिशत राजस्व विवादों और मुकदमों की वजह है।
  • राजस्व रिकॉर्ड की नकलें तैयार करना: रिकॉर्ड की नकलों को लेकर हालांकि अब बहुत हद तक स्थिति में सुधार आया है लेकिन दूरदराज के इलाकों में आज भी नकल लेना एक मुश्किल काम है।
  • मौके पर कृषि भूमि का पहचान चिह्न के आधार पर सीमांकन करना: किस खसरा नंबर की जमीन कहां तक है, सीमाएं क्या हैं, यह जानकारी पटवारी ही दे सकता है। गलत सीमांकन बड़े विवादों की वजह बनता है और एक पक्ष को इससे जहां भारी नुकसान पहुंच सकता है वहीं दूसरे को ऐसा फायदा पहुंचाया जा सकता है, जिसका वह हकदार नहीं है।
  • जाति मूल प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट: कई जगह अब भी पटवारी की रिपोर्ट पर ही प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। उनके फील्ड में रहने की वजह से इस काम में काफी परेशानी आती है।
  • गिरदावर भी इन पर निर्भर: गिरदावर का पूरा काम पटवारी पर निर्भर हाेता है। एक तरह से गिरदावर के जो भी काम लैंड रिकॉर्ड रूल्स के तहत बताए गए हैं, वह सभी पटवारी की मदद से ही पूरे होते हैं।

कभी वंशानुगत होता था पटवारी का पद
पटवारी का पद महत्वपूर्ण है, कभी यह पद वंशानुगत हुआ करता था। यही वजह है कि जब राजस्थान लैंड रेवेन्यू कानून के साथ लैंड रिकाडॅ्र्स रूल्स लागू हुए तो उनमें पटवारियों की नियुक्ति की सेवा शर्तों में पहली शर्त यही थी कि पटवारी का पद वंश परंपरागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रहेगा। पटवारी अपने हलके का एक तरह से मालिक होता है। कम्प्यूटरीकरण के बावजूद आज भी जमीन का लेखा-जोखा पटवारी की कलम से ही होता है।

भवन विहीन पटवार घर अजमेर 169, अलवर 362,बांसवाड़ा124, बारां 138, बाड़मेर 75, भरतपुर 360, भीलवाड़ा 78, बीकानेर 117, बूंदी 129, चित्तौडगढ़ 120, चुरु 54, दौसा 176, धौलपुर 14, डूंगरपुर 65, श्रीगंगानगर 278, हनुमानगढ़ 170, जयपुर 342, जैसलमेर 22, जालौर 11, झालावाड़ 213, झूंझुनू 130, जोधपुर 94, करौली 141, कोटा 126, नागौर 146, पाली 47, प्रतापगढ़ 101, राजसमंद 20, सवाईमाधोपुर 145, सीकर 121, सिरोही 11, टोंक 168, उदयपुर 128।

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