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सेहत पर भारी नवंबर:20 दिन में 3,349 पॉजिटिव, 58 मौत, 15,042 सैम्पल में से लगभग हर चौथा संक्रमित मिला

अजमेर2 घंटे पहले
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कस्तूरबा डिस्पेंसरी में सैम्पल लेती टीम
  • इस माह में सिर्फ 18, 19 और 20 को ही एक हजार से ज्यादा सैम्पलिंग

अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। केवल नवंबर माह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 दिन में ही 3,349 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 58 मरीजों की मौत हुई है। 1 नवंबर को जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 13,784 थी, जो 20 नवंबर को 17,133 पहुंच गई। वहीं, कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

पिछले 20 दिन में 58 ने दम तोड़ा है। दूसरी ओर, सैम्पलिंग की बात करें तो चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती गई, लेकिन सैम्पलिंग की रफ्तार जस की तस रही। विभाग ने डिस्पेंसरियों पर होने वाली जांच भी बंद कर दी। ऐसे में त्योहारी सीजन में कोरोना चेन ने स्थिति विस्फोटक बना दी।

आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह के 20 दिन में 15,042 संदिग्धों की सैम्पलिंग की गई, इनमें से 3,349 संक्रमित मिले, यानी 22.26% लोग पॉजिटिव मिले। ऐसे में देखें तो पिछले 20 दिन में लगभग हर चौथा सैम्पल कोरोना पॉजिटिव निकला है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर माह में केवल 18,19 और 20 नवंबर ही ऐसे दिन रहे, जब विभाग ने एक हजार से ज्यादा सैम्पलिंग की। शेष 17 दिनों में हर रोज 700 से 900 के बीच ही जांच होती रही, ऐसे में जिले में संक्रमण बेकाबू होता गया।

जिले में 273 नए केस, 2 मरीजों की मौत, अब तक : 17,133 पॉजिटिव, 376 मौत

शुक्रवार को अजमेर जिले में 273 नए कोरोना केस सामने आए और 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 17,133 पहुंच गई है, वहीं अब तक 376 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। गुरुवार काे 1673 और शुक्रवार को 1603 संदिग्धों के सैम्पल लिए गए। पिछले तीन दिन में विभाग की ओर से सैम्पलिंग बढ़ाने के साथ ही नए संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे पहले कम सैम्पलिंग होने की खबर को भास्कर ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद डिस्पेंसरियों पर फिर से जांच शुरू हुई।
आउटडाेर के बाद जांच
जेएलएन और डिस्पेंसरी दाेनाें ही जगह संक्रमण का खतरा नहीं रहे, इस कारण विभाग आउटडाेर के अधिकांश मरीज जाने के बाद ही जांच करवा रहा है। डिस्पेंसरियाें में 11 बजे के बाद जांच हाे रही है, जबकि कुछ जगह 12 बजे के बाद का समय दिया जा रहा है। जेएलएन में भी दाेपहर में जांच की जा रही है।

कोरोना अपडेट|{जेएलएन में कुल 205 काेराेना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। {काेविड वार्ड में 112 पॉजिटिव हैं, जबकि 105 सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती हैं। { काेविड वार्ड में 135 पुरुष और 65 महिलाएं भर्ती हैं। यहां ऑक्सीजन पर 130, वेंटिलेटर पर 4, बाइपेप पर 42, एनआरबीएम पर 22 मरीज हैं। जेएलएन में काेविड मरीजों के लिए 339 पलंग आरक्षित हैं, इसमें से 134 खाली हैं।

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