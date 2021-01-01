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मेयर पद के चुनाव:भाजपा की ब्रजलता व कांग्रेस की द्रौपदी सहित 5 नामांकन सही पाए

अजमेर4 घंटे पहले
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नगर निगम के मेयर पद पर चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब पांच दावेदार मैदान में हैं। खास बात यह है कि 80 वार्डाें में से 48 जीतकर बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां ब्रजलता हाड़ा का सिंगल नाम है।

वहीं मात्र 18 पार्षदाें वाली कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी काेली के अलावा निर्दलीय के रूप में चंचल बैरवाल और पिंकी बालाेटिया फिलहाल मैदान में डटी हुई हैं। एक निर्दलीय काजल यादव भी दाेनाें दलाें काे चुनाैती दे रहीं हैं। गुरुवार काे दाेपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नगर निगम अजमेर के मेयर सहित सहित जिले में 5 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों के चुनाव के लिए प्राप्त नामांकन पत्राें की संवीक्षा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई।

संवीक्षा के दौरान अजमेर नगर निगम महापौर पद के दाे नामांकन निरस्त किए गए। चंचल देवी पत्नी निर्मल कुमार तथा पिंकी पत्नी चंद्रशेखर बालोटिया ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी नामांकन भरा था। कांग्रेस की ओर से इन दाेनाें ने सिंबल पेश नहीं किया, इसलिए इनके एक-एक नामांकन निरस्त किए गए हैं।

कहां-कितने नामांकन पत्र सही पाए

नामांकन पत्राें की जांच के बाद नगर निगम अजमेर के लिए 5, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका बिजयनगर, केकड़ी एवं सरवाड़ के लिए 2-2 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए 4 फरवरी काे दाेपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित है। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्नाें का आवंटन किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।

उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 काे नगरीय निकायों के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 8 फरवरी को संपन्न होगी। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक सुबह 10 बजे आरंभ होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11.30 बजे से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थी अपने नाम वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी।

अब ये हैं मैदान में
निगम के महापौर पद के लिए भाजपा से ब्रजलता, कांग्रेस से द्रोपदी तथा निर्दलीय चंचल देवी, पिंकी एवं काजल यादव मैदान में हैं। किशनगढ़ परिषद के सभापति पद के लिए भाजपा से दिनेश सिंह तथा कांग्रेस से प्रदीप कुमार अग्रवाल, पालिका सरवाड़ के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से छगन कंवर तथा भाजपा से शारदा देवी, पालिका केकड़ी के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से कमलेश कुमार साहू व भाजपा से मिश्री लाल एवं पालिका बिजयनगर के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से ज्योति यादव तथा भाजपा से अनिता के मध्य मुकाबला होगा।

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