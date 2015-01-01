पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परीक्षा:23 सेंटरों पर 67 हजार अभ्यर्थी देंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अजमेर16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे पूर्व एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश पर रोक

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2020 शुक्रवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शुरू हाेगी। अजमेर के 23 परीक्षा केन्द्राें पर 67 हजार अभ्यर्थी छह, सात और आठ नवंबर को परीक्षा देंगे। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित पुलिस के आला अधिकारियाें ने परीक्षा केन्द्राें का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और परीक्षा केन्द्राें के आसपास भीड़ काे नियंत्रित करने के साथ ही काेराेना गाइड लाइन की पालना कराने की चुनाैती पुलिस प्रशासन के सामने है। परीक्षा के लिए पांच साै से ज्यादा पुलिसकर्मी, आरएसी जवान और महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगे।

पुलिस, सीआरपीएफ और रेलवे की भर्ती परीक्षाओं के पिछले अनुभव के मद्देनजर इस बार पुलिस प्रशासन सुरक्षा इंतजाम के प्रति ज्यादा गंभीर है। अनुमान है कि अभ्यर्थियाें और इनके साथ आने वाले परिजनाें की संख्या करीब एक लाख से ज्यादा हाे जाएगी। इतनी बड़ी तादात में अतिरिक्त लाेगाें की शहर में माैजूदगी से परिवहन, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ना स्वभाविक है।

राज्य के 581 केंद्रों पर परीक्षा में 17 लाख 60 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे

प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य के 581 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में 17 लाख 60 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। अजमेर में 23 केन्द्राें पर 67 हजार अभ्यर्थी शामिल हाेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे पूर्व एग्जाम सेंटर पर आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश रोक दिया जाएगा। नाे मास्क, नाे एग्जाम | कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्वघोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। एडमिट कार्ड पर पुलिस विभाग की प्रति में दिए गए स्थान पर अभ्यर्थी को अपना नवीनतम तीन सेंटीमीटर गुना चार सेंटीमीटर आकार का रंगीन फोटो चिपका कर लाना होगा।

यह फोटोयुक्त पहचान पत्र हाेंगे मान्य | मूल प्रवेश पत्र और चुनाव आयोग द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे पैनकार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक अथवा राज्य या केंद्र सरकार की सेवा का परिचय पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र अभ्यर्थी के पास हाेना जरूरी है। पूर्ण तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ओएमआर पर उत्तर गोला करने के लिए नीली अथवा काली स्याही के दो पारदर्शी (जेल) पेन अभ्यर्थी को स्वयं लाने होंगे।

आधी आस्तीन के कपड़े जरूरी, अंगूठे भी साफ हाेने चाहिए
पुरुष या महिला अभ्यर्थी आधी आस्तीन (बांह) की टी शर्ट या शर्ट, सूट या साड़ी आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर और बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठे का उपयोग उपस्थिति एवं पहचान के लिए बायोमैट्रिक थंब इंप्रेशन आदि में किया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपने दोनों हाथों के अंगूठे स्वच्छ रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।​​​​​​​

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य सामान की नहीं है अनुमति
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, जेवरात, पर्स, हैंडबैग, डायरी के अलावा वेशभूषा में बड़ा बटन, ब्रोच, बैज या फूल इत्यादि लाना और पहनना वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का सामान लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मास्क में किसी भी प्रकार की संदेहास्पद वस्तु जैसे मेटल, तार इत्यादि भी नहीं हो सकते। नीली या काली स्याही के पारदर्शी दो बाल पेन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का पेन, पेंसिल, पट्टीका बॉक्स आदि लाने की अनुमति भी नहीं है। अभ्यर्थियों के साथ ही पर्यवेक्षक भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते।​​​​​​​

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें