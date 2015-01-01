पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जेठाना से खबर:तबीजी पुलिया के पास तेज रफ्तार बस ट्रेलर में घुसी, कंडक्टर सहित 8 घायल

अजमेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

तबीजी पुलिया के पास शनिवार शाम 6.30 बजे तेज रफ्तार ट्रैवल्स बस ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में बस में सवार 8 सवारियां घायल हो गईं। घायल चालक को हाइवे एंबुलेंस की मदद से अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि गत वर्ष इसी जगह भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 9 लोगों की जान चली गई थी।जानकारी के अनुसार तबीजी पुलिया के निकट आगे चलते ट्रेलर के सामने जानवर आ जाने से

चालक ने अपनी स्पीड धीमी की, इसी दौरान उसके पीछे चल रही जयपुर से राजकोट जा रही सारथी ट्रैवल्स की बस का चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बस तेज गति में आगे चलते ट्रेलर के पीछे जा घुसी। हादसे में बस का दायां हिस्सा ट्रेलर की ट्रॉली के पीछे जा घुसा। हादसे में बस का चालक नाथद्वारा निवासी महेंद्र सिंह राठौड़ घायल हो गया। उसका एक पैर फैक्चर व सिर में चोटें पहुंची। आठ अन्य सवारियों को मामूली चोट आई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें