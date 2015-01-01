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अच्छी खबर:25 वर्षों के बाद सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को अब मिलेगा चयनित वेतनमान का फायदा

अजमेरएक घंटा पहले
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अजमेर सहित प्रदेश की 3 हजार सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापकों को करीब 25 साल बाद 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी शर्त लगा दी गई है, कि चयनित वेतनमान का लाभ उन्हीं समितियों के व्यवस्थापकों को दिया जाएगा, जो लाभ में चल रही हैं। इस संबंध में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं।

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार अग्रवाल की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि चयनित वेतनमान का लाभ उन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों को मिलेगा ,जो सहकारी समितियां कम से कम विगत 3 वर्षों से निरन्तर लाभ व वर्तमान में भी संचित लाभ की स्थिति में हो, गत वित्तीय वर्ष में समिति ने नियमानुसार आवश्यक निधियों एवं कोष में आवश्यक अनतरण किए जाने के पश्चात तथा संस्था के सदस्यों को लाभांश दिए जाने के पश्चात भी लाभ की स्थिति में हो, समिति असंतुलन में नही हो तथा समिति का अद्यतन ऑडिट हो रहा हो।

पात्र सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को चयनित वेतनमान का लाभ मिलने से उन सहकारी समितियों को भी प्रेरणा मिलेगी ,जो हानि में चल रही हैं तथा असंतुलन में हैं, ऐसी समितियां अब अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी करेगी तथा नवाचार अपनाकर आमजन को बेहतर सेवायें देगी ताकि ये समितियां भी पात्र होने पर इन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों को भी 9, 18 एवं 27 के चयनित वेतनमान का लाभ मिल सके।

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