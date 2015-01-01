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अजमेर जिले के किशनगढ में है आवास:कोरोना की चपेट में आए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी

अजमेर17 मिनट पहले
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सांसद भागीरथ चौधरी
  • चिकित्सा विभाग ने घर पर ही किया क्वारन्टाइन, उपचार जारी

अजमेर के भाजपा से सांसद भागीरथ चौधरी भी कोरोना की चपेट में आ गए है। चिकित्सा विभाग ने रिपोर्ट आने पर उनको व परिवारजन को किशनगढ स्थित घर पर ही क्वारन्टाइन कर दिया है। साथ ही सांसद कार्यालय से जुडे स्टाफ को भी एहतिहात बरतने के निर्देश दिए है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को तबीयत खराब होने पर किशनगढ में ही कोविड जांच की। शुक्रवार को कोविड पोजीटिव की रिपोर्ट आने पर उनको घर पर क्वारन्टाइन कर उपचार शुरू किया है। गौरतलब है कि सांसद चौधरी दो बार पहले किशनगढ से विधायक भी रह चुके है।

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