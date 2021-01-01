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काेराेनाकाल के 310 दिन बाद:जेएलएन में सुपर काेविड सहित सभी कोरोना वार्ड खाली, सभी मरीज डिस्चार्ज हाेने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ली राहत की सांस

अजमेर2 घंटे पहले
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जेएलएन का सुपर कोविड पॉजिटिव वार्ड रविवार दोपहर हुआ खाली। - Dainik Bhaskar
जेएलएन का सुपर कोविड पॉजिटिव वार्ड रविवार दोपहर हुआ खाली।

अजमेर जिले में 310 दिन के लंबे काेराेना संक्रमण काल के बाद आखिर रविवार का दिन संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के लिए खुशी की खबर लेकर आया। साढ़े दस माह बाद रविवार दाेपहर जेएलएन में बनाया गया सुपर काेविड वार्ड संक्रमित मरीजाें से पूरी तरह खाली हाे गया।

रविवार काे जेएलएन में एक भी संक्रमित मरीज भर्ती नहीं रहा। सभी काे डिस्चार्ज कर दिया गया। रविवार काे दाे काेराेना संक्रमित मरीज भर्ती थे। इन संक्रमिताें में एक महिला और एक पुरुष मरीज शामिल था। दाेपहर में इनकी रिपाेर्ट निगेटिव आने के बाद दाेनाें काे हाेम आइसाेलेट के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी मरीजाें के डिस्चार्ज हाेने के बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली।

पहले मरीज काे सामरिया ने देखा अंतिम काे भी | काेराेना के सुपर काेविड वार्ड में जेएलएन के सबसे अधिक संक्रमित मरीजाें काे मेडिसिन यूनिट के आचार्य व सीनियर चिकित्सक डाॅ. अनिल सामरिया ने ही देखा था। संयाेग ही है कि पहले काेराेना संक्रमित मरीज काे डाॅ. सामरिया ने देखने के साथ ही उसका उपचार शुरू किया था। उन्होंने ही रविवार काे स्वस्थ हुए 50-50 साल की महिला व पुरुष मरीजों को डिस्चार्ज किया।

जिले में 26 मार्च को पहला पॉजिटिव हुआ था भर्ती, 16 नवंबर को सर्वाधिक संख्या में मिले थे संक्रमित
जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव गत वर्ष 26 मार्च को मिला था। 16 नवंबर काे रिकाॅर्ड 387 संक्रमित मिले थे। यह अब तक का सबसे अधिक रिकाॅर्ड था। इसी प्रकार 1 दिसंबर से काेराेना संक्रमित मरीजाें का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। 1 काे 123, 8 दिसंबर काे 93, 19 दिसंबर काे 70, 30 दिसंबर काे 35 और 30 जनवरी 2021 काे 0 काेराेना संक्रमित रहे। 3 पाॅजिटिव मिले, 610 की सेंपलिंग, संक्रमण दर 0.49 प्रतिशत | जिले में रविवार को 610 संदिग्ध लोगों की सेंपलिंग की गई। इनमें से 3 की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। संक्रमण दर 0.49 प्रतिशत रही। इससे पहले 16 जून 2020 को कोरोना के 2 केस सामने आए थे। शनिवार को अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23,208 थी जो रविवार को बढ़कर 23,211 हो गई। जिले में अब तक कोरोना से 499 रोगियों की मौत हुई।

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