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अवैध हथियार तस्करी:एक आदतन बदमाश पिस्टल और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार बदमाश रिमांड पर सौंपा

अजमेर4 घंटे पहले
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जिले में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान मंगलवार की देर रात एक आदतन बदमाश एक पिस्टल व दो जिंदा कारतूस के साथ पुष्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए।

उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने उसे एक दिन के लिए रिमांड पर सौंपा है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि ग्राम बांसेली निवासी शिवराज पुत्र तोलाराम माली मंगलवार की देर रात मेला स्टेडियम के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था।

सूचना मिलने पर एएसपी किशन सिंह भाटी व डीएसपी राजेश वर्मा के निर्देशन में पुष्कर पुलिस थाने की टीम गठित की गई। टीम ने घेराबंदी कर शातिर बदमाश को धर-दबोचा।

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