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पर्यटन स्थल:प्रदेश के 21 पर्यटन स्थलों पर आयुर्वेद विभाग बनाएगा वैलनेस और याेग सेंटर,पुष्कर के नांद गांव का चयन, एक ही छत के नीचे मिलेगी सुविधा

अजमेर44 मिनट पहले
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पुष्कर के निकट नांद गांव का वैलनेस व याेग सेंटर के लिए चयन।
  • तकरीबन 100 बीघा जमीन पर पर्यटन वैलनेस व याेगा सेंटर का निर्माण किया जाएगा

मनीष सिंह चाैहान | धनवंतरी जयंती के मौैके पर आयुर्वेद विभाग ने प्रदेश के 21 पर्यटन स्थलों काे वैलनेस व याेग सेंटर की सौगात दी है। प्रदेश के 21 ऐसे पर्यटन स्थल जहां पर सबसे अधिक पर्यटकों की आवाजाही रहती है, वहां आयुर्वेद विभाग एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की सौगात आमजन काे देने जा रहा है। इन दिनों आयुर्वेद निदेशालय की पूरी टीम इस पर तेजी से कार्य कर रही है। तकरीबन 100 बीघा जमीन पर पर्यटन वैलनेस व याेगा सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

करीब साै बीघा जमीन आवंटित की गई है-आयुर्वेद विभाग ने अजमेर जिले में तीर्थगुरु पुष्कर के निकट नांद गांव का चयन इस योजना के लिए किया है। एडीए से निदेशालय काे तकरीबन साै बीघा जमीन आवंटित की गई है, हालांकि आयुर्वेद विभाग यह जमीन पुष्कर में ही मांग रहा था। यह योजना सबसे अधिक पर्यटकों के लिए बनाई गई है। इसी कारण ऐसी जगह पर विभाग भवन का निर्माण करवाएगा जहां आसानी से पर्यटक पहुंच सके। नांद गांव तक पर्यटकों काे पहुंचाने के लिए विभाग काे विशेष व्यवस्था करनी हाेगी। पुष्कर में पूरे साल ही पर्यटकों की आवाजाही रहने से वहां पर इसका चयन किया गया है।पर्यटकाें काे आयुर्वेद व वैलनेस सहित याेग के प्रति आकर्षित करने के विभाग की ओर से एक ही छत के नीचे प्रदेश के 21 पर्यटन स्थलों पर इसका निर्माण करवाया जाएगा।
- सीमा शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

प्रदेश में इन जिलों में यहां बनेंगे वैलनेस व याेग सेंटर

अजमेर के पुष्कर के अलावा आयुर्वेद विभाग ने कराैली में घाटा मेहंदीपुर, उदयपुर में उदयपुर शहर में, जैसलमेर में रूणीचा रामदेवरा, बाड़मेर में नाकाेड़ा, सवाई माधोपुर में रणथम्भाैर, जोधपुर में जोधपुर शहर, चित्तौडगढ़ में मंडफिया, बांरा में नाहरगढ़, बूंदी में बूंदी शहर, सिराेही में माउंट आबू, बीकानेर में बीकानेर शहर-देशनाेक काेलायत, जयपुर-अ में आमेर, चूरू में सालासर- तालछापर, अलवर में सरिस्का- सिलिसेढ, भरतपुर में भरतपुर- पूंछरी का लाैठा, काेटा में काेटा शहर, राजसमंद में कुंभलगढ़- नाथद्वारा, सीकर में खाटू श्यामजी-जीणमाता, पाली में रणकपुर और झुंझुनूं में लोहार्गल पर्यटन स्थल का चयन वैलनेस व याेग केंद्र बनाने के लिए किया गया है।
ये भी हाेगा इन सेंटरों में
आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति की ओपीडी, आईपीडी, पंचकर्म, क्षार सूत्र, याेग, व्यायाम, प्रणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, अग्निकर्म, फिजियाेथैरेपी, डायबिटीज, शरीर में माेटाबा बढ़ने के कारण व उसके उपचार सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी।पीपीई माेड़ पर हाेगा संचालित| प्रदेश में बनने वाले 21 वैलनेस व याेग केंद्र काे सरकार पीपीई माेड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप पर संचालित करेगी। पुष्कर के निकट बनने वाले सेंटर पर विदेशियों सहित देशी पर्यटकों काे लेकर जाना सबसे अधिक चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि नांद गांव पुष्कर से एकदम हटकर है। ऐसे में वहां इस योजना काे फलीभूत करने के लिए प्रशासन काे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी।

विभाग ने देश में पहचान बनाई
आयुर्वेद विभाग ने काेविड में वितरित की गई दवाओं व उपचार के बाद पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है। इसी कारण सभी का फाेकस अब आयुर्वेद की ओर है। प्रदेश में आयुर्वेद विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी। देश में सबसे अधिक आयुर्वेद की इकाइयां राजस्थान में है। यहां 121 आयुर्वेद चिकित्सालय, 3 याेगा व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, 3578 आयुर्वेद औषधालय, 3 याेग व प्राकृतिक औषधालय, 14 मोबाइल वैन, 33 याेग व चिकित्सा अनुसंधान केंद्र सहित 3752 चिकित्सा संस्थान सहित 35 आंचल प्रसूता केंद्र, 35 पंचकर्म केंद्र व 33 जरावस्था जन्य व्याधि निवारण केंद्र संचालित हाे रहे हैं।
केरल में आकर्षित हाे रहे हैं पर्यटक | केरल में पर्यटकों काे आकर्षित करने के लिए ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर याेग के साथ चिकित्सा पद्धति की भी जानकारी दी जाती है। वहां की सफलता काे देखते हुए यह प्रयोग अब प्रदेश में भी किया जा रहा है। योजना काे सीएम ने बजट भाषण में शामिल किया था।

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