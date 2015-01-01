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कोविड-19:आजमीन का होगा कोरोना टेस्ट, निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही हज के लिए जा सकेंगे,केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय द्वारा आजमीन के लिए जारी दिशा-निर्देशों में दी

अजमेर25 मिनट पहले
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हज यात्रा 2021 पर जाने वाले प्रत्येक आजमीन को 72 घंटे पहले कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही हज लिए रवाना हाे सकेगा। यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय द्वारा आजमीन के लिए जारी दिशा-निर्देशों में दी गई है।खादीमुल हुज्जाज हाजी मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि मंत्रालय ने कहा कि हज 2021 के संबंध में सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर प्रोटोकॉल के तहत हज पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हज यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा।

नेगेटिव परिणाम आने पर ही हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। हज 2021 जून-जुलाई के महीने में होना है। संपूर्ण हज प्रक्रिया, सऊदी अरब की सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना आपदा के मद्देनजर तय किए जाने वाले पात्रता मानदंड, आयु मानदंड, स्वास्थ्य परिस्थिति एवं अन्य जरुरी दिशानिर्देशों के अनुसार हो रही है।

लोगों की सेहत, सुरक्षा और सऊदी अरब सरकार के दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हज कमेटी, सऊदी अरब में भारतीय एम्बेसी, जेद्दा में भारतीय कौंसिल जनरल आदि की ओर से हज 2021 की संपूर्ण प्रक्रिया तय की गई है।

कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, सऊदी अरब में हज यात्रियों के ठहरने की अवधि, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। खान ने बताया कि हज 2021 में पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन का मुस्तैदी से पालन किया जाएगा। हज 2021 के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 है। हज के लिए आवेदन, ऑनलाइन और मोबाइल एप के जरिये एवं ऑफलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं।

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