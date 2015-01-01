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अजमेर डिस्कॉम की पहल:दीवाली से पहले सभी घर होंगे रोशन, मिलेंगे लंबित कनेक्शन

अजमेर9 मिनट पहले
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  • 11 जिलों में 7 नवम्बर से तीन दिन लगेंगे विशेष शिविर

अजमेर डिस्कॉम के 11 जिलों में लंबित घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सहायक अभियंता कार्यालयों में 7 से 9 नवम्बर तक विशेष कैम्प लगाकर लंबित घरेलू कनेक्शन का निस्तारण होगा।

प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के सभी सहायक अभियंता कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिसमे जिन आवेदको के कनेक्शन सर्विस लाइन से ही होने है, उन्हें उसी दिन कैम्प के माध्यम से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे एवं जिन आवेदको के लाइन वर्क का कार्य करना है, उन्हें दीवाली पूर्व कार्यादेश जारी कर लाइन का कार्य पूर्ण कर कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

शिविर में राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन्स की सख्ती से पालना की जाएगी। डिस्कॉम के क्षेत्राधीन किसी भी उपभोक्ता का अगर घरेलू कनेक्शन लंबित है तो उसे कैम्प के माध्यम से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

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